Raimundinho da JR define Rose Requião como vice em Dias D’Ávila

Chapa do parlamentar com Rose Requião conta com apoio dos senadores do PSD - Foto: Assessoria

O deputado estadual Raimundinho da JR (PL) definiu o nome que irá compor a segunda vaga na sua chapa majoritária em Dias D’Ávila, Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta sexta-feira, 21, e bateu o martelo em torno da administradora Rose Requião (PSD), mulher do ex-vice prefeito da cidade, Geraldo Requião (PSD).

“Rose é uma pessoa que eu conheço bem, uma mulher muito querida pelo povo de Dias D’Ávila, que sabe as necessidades do município e tem, assim como eu, muita vontade de trabalhar para fazer uma Dias D’Ávila diferente. A gente conversou bastante, alinhou as propostas e projetos e decidimos unir forças para vencer as eleições. Estou muito feliz com o apoio dela e do meu amigo Geraldo Requião, que desde sempre mostrou o interesse de montar essa chapa”, disse Raimundinho da JR.

A aliança de Raimundinho e Requião, esposa do ex vice-prefeito da cidade, Geraldo, e conta com o apoio de dois senadores, Otto Alencar e Angelo Coronel, e outros 18 deputados estaduais.

Rose Requião falou sobre a construção do acordo junto com o parlamentar. A pré-candidata a vice-prefeita afirmou que as ideologias em comum a atraiu para compor a chapa para as corridas eleitorais.

“Raimundinho é um deputado muito querido por Dias D’Ávila, por ter um trabalho que é reconhecido pelo povo, tanto na área social como na área política, nos representando. Quando começamos a debater essa união, vimos como eu e ele temos ideias em comum, projetos que queremos implementar na cidade e coisas que nos deixam igualmente irritados com a atual gestão municipal”, disse.