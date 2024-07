Robério monta ampla coligação e lança pré-candidatura em Eunápolis

Robério terá coligação robusta - Foto: Divulgação

O ex-prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira (PSD), lançará na próxima semana sua pré-candidatura à prefeitura do município. O político contará com um amplo arco de alianças na sua coligação.

Além do PSD, sua sigla, Robério terá apoio do Agir, PT, Progressistas, PSDB, Cidadania, PRTB, Mobiliza, PSB, Republicanos e MDB. Nas redes sociais, o pré-candidato ainda confirmou a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no evento de lançamento da sua pré-candidatura.

Robério terá seu nome sacramentado na disputa após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) derrubar, no dia 12 deste mês, a liminar do juiz eleitoral Heitor Awi Machado de Attayde, que coloca o postulante como inelegível.