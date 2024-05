Roma fala sobre possibilidade de indicar nome para vice de Bruno | A TARDE

Após oficialização do apoio do PL à reeleição de Bruno Reis (União Brasil) na corrida eleitoral este ano, o presidente do partido na Bahia, João Roma, negou que a sigla esteja discutindo espaço para uma possível indicação para disputar a vice ao lado do gestor.

“Não estamos tratando sobre a posição de vice. A reunião de hoje foi para declarar apoio à reeleição do prefeito”, declarou, ao ser questionado pelo Portal A TARDE durante coletiva em evento com a Executiva Estadual do PL Bahia para bater o martelo sobre apoio a Bruno.



Sobre a possibilidade de Ana Paula Matos (PDT) ser um grande nome para disputar o cargo, Roma disse que já tem proximidade com a atual parceira de cargo do gestor de Salvador e que a decisão será de Bruno.

“Trabalhei com Ana Paula, conheço a capacidade de trabalho. O importante é que o prefeito esteja confortável com a equipe que possa entregar a população, porque a gente não pode se fechar com o que está na cabeça dos políticos, no que é do dia a dia da política apenas. Nós temos que saber os efetivos para melhorar o dia a dia da vida real do soteropolitano, então acho que o prefeito saberá conduzir o processo e aglutinar as forças da melhor forma, não só para vencer as eleições”, concluiu.