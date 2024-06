Ronaldo Mansur marca presença em lançamento de candidatura de Adélia | A TARDE

O presidente do Psol Bahia, Ronaldo Mansur, marcou presença no evento de lançamento da pré-candidatura de Adélia Pinheiro (PT) à prefeitura de Ilhéus. O evento ocorreu nesta quinta-feira, no Centro de Convenções do município.

>> Bruno Reis diz que vai trabalhar para vencer eleição em primeiro turno

Com a sinalização de apoio, a legenda abre mão de ter uma candidatura própria no município. Ao anunciar o apoio, Mansur afirmou que o partido fez uma "escolha acertada" com a aliança.

"Mais uma escolha acertada do nosso partido, desta vez em Ilhéus. Vamos apoiar Adélia, pois consideramos ela a melhor alternativa para fazer a disputa e governar a cidade", afirmou o dirigente, que completou.

"É uma mulher trabalhadora, que preza pela construção coletiva e tem uma vontade enorme de gerir Ilhéus e fazer a cidade se desenvolver ainda mais", finalizou.

Publicações relacionadas