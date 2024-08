Saiba quem foi a primeira mulher a se eleger prefeita no Brasil

01/08/2024 às 12:30 - há XX semanas | Autor: Da Redação, com informações do TSE

As mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar em 24 de fevereiro de 1932 - Foto: Reprodução/ Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Em1928, Luíza Alzira Soriano lançou sua candidatura à Prefeitura de Lajes-RN pelo Partido Republicano e foi eleita com 60% dos votos válidos, se tornando, com 32 anos, a primeira prefeita do Brasil e da América Latina. Ela teve o apoio e indicação da advogada feminista Bertha Lutz.



Alzira Soriano tomou posse no dia 1º de janeiro de 1929 e, ao longo de quase dois anos de administração, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promoveu grandes feitos na pequena cidade interiorana, localizada a aproximadamente 130 quilômetros de Natal, capital do estado.

Alzira Soriano tomou posse no dia 1º de janeiro de 1929 | Foto: Divulgação/TSE

Leia também:

>> Seis em cada dez municípios têm a maioria do eleitorado feminino

>> Presidente do TRE-BA participa de reunião com o TSE sobre as Eleições





No entanto, o direito eleitoral das mulheres surgiu um ano antes, em 1927, quando a Lei Estadual nº 660, de 25 de outubro, regulava o serviço eleitoral no Rio Grande do Norte, concedia a prerrogativa à população feminina do estado. Com a conquista, a professora Celina Guimarães Vianna foi a primeira eleitora brasileira, junto a outras 20 mulheres, que em 1932, através do artigo 2º do primeiro Código Eleitoral, garantiu o direito de votar e ser votada.

Gestão de Alzira Soriano

Segundo o TSE, a gestão de Alzira Soriano em Lajes foi marcada pela construção de novas estradas, de mercados públicos distritais e de escolas. No período, a prefeita também cuidou da iluminação pública a motor. Por não concordar com o governo de Getúlio Vargas, perdeu o mandato com a Revolução de 1930.

Na redemocratização, em 1945, voltou à vida pública como vereadora do município de Jardim de Angicos (RN), onde nasceu. Foi eleita outras duas vezes consecutivas e chegou a presidir a Câmara de Vereadores em mais de uma ocasião.

Vereadoras brasileiras pioneiras

O pleito municipal realizado em 1928 ficou conhecido pela eleição de duas outras mulheres no Rio Grande do Norte. Júlia Alves Barbosa e Joana Cacilda de Bessa foram eleitas para o cargo de intendente municipal – equivalente à atual função de vereador – das cidades de Natal e de Pau dos Ferros, respectivamente.

TSE Mulheres

Celebrado até os dias de hoje, o pioneirismo de Alzira Soriano inspirou outras mulheres a ingressarem na política. Essas e outras curiosidades sobre a participação feminina nas eleições brasileiras podem ser conferidas na página TSE Mulheres, disponível no Portal da Justiça Eleitoral.