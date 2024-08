Saiba quem foi a primeira mulher a ser eleita prefeita na Bahia

Olga Laranjeira Bastos, morreu em março de 2023, aos 95 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Dona Olga", como era conhecida Olga Laranjeira Bastos, morreu em março de 2023, aos 95 anos. Ela entrou para a história como a primeira mulher a ser eleita prefeita na Bahia. Ela comandou a Prefeitura de Igaporã entre os anos de 1967 e 1970.



Olga morreu devido à falência múltipla dos órgãos. Ela era sogra do deputado federal José Rocha e avó do deputado estadual Manuel Rocha, além de ter sido casada com o primeiro prefeito de Igaporã, Manoel Azevedo, também falecido.

Primeira no Brasil

A primeira mulher a se eleger prefeita no Brasil foi em 1928, quando Luíza Alzira Soriano lançou sua candidatura à Prefeitura de Lajes-RN pelo Partido Republicano e foi eleita com 60% dos votos válidos, se tornando, com 32 anos, a primeira prefeita do Brasil e da América Latina. Ela teve o apoio e indicação da advogada feminista Bertha Lutz.



Alzira Soriano tomou posse no dia 1º de janeiro de 1929 e, ao longo de quase dois anos de administração, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promoveu grandes feitos na pequena cidade interiorana, localizada a aproximadamente 130 quilômetros de Natal, capital do estado.



No entanto, o direito eleitoral das mulheres surgiu um ano antes, em 1927, quando a Lei Estadual nº 660, de 25 de outubro, regulava o serviço eleitoral no Rio Grande do Norte, concedia a prerrogativa à população feminina do estado. Com a conquista, a professora Celina Guimarães Vianna foi a primeira eleitora brasileira, junto a outras 20 mulheres, que em 1932, através do artigo 2º do primeiro Código Eleitoral, garantiu o direito de votar e ser votada.