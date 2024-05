Tiago Correia minimiza busca do governo por Pablo Roberto em Feira | A TARDE

Presidente estadual do PSDB, o deputado estadual Tiago Correia minimizou os rumores de que a base governista teria intensificado conversas para atrair o apoio de Pablo Roberto, pré-candidato tucano em Feira de Santana, para vice do petista Zé Neto.

Para Correia, a busca por apoio neste momento de pré-candidaturas é natural, mas que Pablo manterá seu nome até o final para a disputa em Feira de Santana.

“Pablo é pré-candidato em Feira de Santana, é um deputado que teve a votação expressiva, a mais expressiva da história em Feira de Santana, mostrando a sua força política. Tem mantido a sua pré-candidatura e nós temos sempre dito que o comando do PSDB em Feira de Santana cabe ao deputado Pablo Roberto, é natural que todos os grupos procurem o deputado. Até pelo o que ele vem desempenhando nas pesquisas. Ele hoje desponta com 10%, existem outras pesquisas que apontam ele com entre 13% e 14%, mas ele sempre tem dito que tem expectativa de um crescimento que vem acontecendo ao longo do tempo”, disse Tiago, reiterando que o correligionário tem pontuado o desejo de disputar o pleito na cidade.

“Ele nos relata que Feira de Santana já vem enfrentando esse embate entre os dois colocados em primeiro lugar há algumas eleições, há alguns anos e que ele se apresenta como candidato novo, e tem certeza que irá para o segundo turno e disputará a vaga da prefeitura. Então, acho que essas conversas iniciais agora é natural que ocorram e não só em Feira, mas em todos municípios, mas o que o Pablo tem dito é que ele mantém a sua pré-candidatura”, pontuou.