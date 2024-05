Vereadores aprovam aumento de duas cadeiras no Legislativo | A TARDE

Os vereadores de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), aprovaram nesta quinta-feira, 2, o aumento de duas cadeiras para o Legislativo. Com isso, a Casa Legislativa passará a ter 23 vereadores já após as eleições municipais deste ano.



A novidade altera a Lei Orgânica do Município (LOM) e surge em razão do aumento de eleitores na cidade, conforme aponta o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A proposta que promulgou o aumento do número de vereadores começou a tramitar em dezembro, com autoria e aprovação de todos os edis. Uma Comissão Especial formada pelos parlamentares Niltinho (PRD), Herbinho (União), Jamelão (Cidadania), Tagner (PT) e Vavau (PSB), analisou a emenda e encaminhou a matéria para votação em plenário.

A cidade, que recentemente atingiu o número de 200 mil eleitores aptos, também passou a ter a possibilidade de segundo turno.

Camaçari, que é considerado um dos municípios mais ricos da Bahia, tem duas candidaturas fortes à prefeitura: o ex-secretário de Relações Institucionais, Luiz Caetano (PT) e o ex-presidente da Câmara Municipal, vereador Flávio Matos (União Brasil), apadrinhado pelo prefeito Elinaldo Araújo, do mesmo partido, e Oswaldinho Marcolino (MDB).

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE, divulgada no dia 8 de abril, mostrou uma disputa acirrada entre Caetano e Flávio na queda de braço pela cadeira do Executivo. O petista, por sua vez, lidera as intenções de voto com 50,3% das intenções de voto contra 43,8% de Matos (União). Oswaldinho Marcolino (MDB) tem 1,7%.