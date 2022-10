Aliados comemoram chance de vitória esmagadora de Jerônimo

Políticos aliados ao candidato Jerônimo Rodrigues (PT) comemoraram o resultado da nova pesquisa AtlasIntel, contratada pelo grupo A TARDE e divulgada nesta quarta-feira, 26.

O levantamento aponta mais uma vez estabilidade na diferença de praticamente 10 pontos percentuais (54,5% contra 45,5%) que separam o petista e o segundo colocado, ACM Neto (União Brasil). O quadro atual pode garantir uma vitória esmagadora a Jerônimo neste domingo, 30, com cerca de 800 mil votos a mais do que o adversário.



A base de apoio na Câmara de Salvador repercutiu os números da sondagem. A vereadora Marta Rodrigues (PT) acredita que “o carlismo será enterrado de vez”, pois a maioria da população não quer de volta “a autocracia e o clientelismo” representados, segundo ela, pelo ex-prefeito de Salvador.

“Até mesmo os gestores municipais que estiveram com Neto colecionaram tantas decepções, atos arrogantes e soberbos, que estão vindo em debandada pro lado de Jerônimo. A estratégia errônea de ACM Neto, de dizer que tanto faz quem for o presidente, só acentuou ainda mais o ritmo da derrota dele. O baiano tem lado e quer um governador que também tenha, ao lado de Lula”.

A importância assumida pela disputa presidencial na Bahia, onde Lula aparece com 71,2% da preferência, de acordo com a AtlasIntel, contribui para manutenção da liderança de Jerônimo, segundo o vereador Sílvio Humberto (PT). “É uma disputa de modelo civilizatório, daqueles que respeitam os outros, que sabem convivem com a diversidade. E esse país tem que ter, acima de tudo, perspectiva”.

Já para o líder da oposição na Câmara Municipal, vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB), a pesquisa AtlasIntel/A TARDE atesta o sentimento das ruas. “A cada evento que realizamos, mais pessoas participam. O povo da Bahia sabe a importância de eleger Lula e Jerônimo, para garantir mais avanços em direitos e impedir os devaneios autoritários de Bolsonaro e seus aliados”.

Colega de partido comunista, a deputada estadual Olívia Santana relembrou a desconfiança de parte da sociedade em relação aos levantamentos da AtlasIntel. “No primeiro turno, muita gente duvidou da pesquisa do A TARDE, mas no final bateu certo! Vamos à luta, reduzir a abstenção e aumentar a diferença para Lula e Jerônimo, meu povo!”.

Humildade para confirmar a vitória

Apesar do entusiasmo, a base aliada prega respeito e humildade para confirmar as vitórias de Jerônimo Rodrigues e Lula. A deputada estadual Fabíola Mansur (PSB) afirmou que eleição só se ganha “no último minuto”, mas considera que a ampla aprovação de Jerônimo é sinal do sucesso da administração do PT à frente do estado nos últimos anos.

“Penso que isso é o reconhecimento do projeto desse grupo político que vem governando a Bahia desde Wagner, com Rui, com avanços significativos em todos os setores. Projeto que é aliado com projeto do presidente Lula em defesa da democracia. A gente vê com muita felicidade, um cara [Jerônimo] que é trabalhador, humilde e defende aquilo que a gente acredita”.

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) ponderou que ainda não tem nada ganho, mas celebrou a estabilidade da liderança petista. “O povo da Bahia quer Lula e Jerônimo, pois sabe que é muito importante termos essa parceria. Foi assim com Wagner e no início do governo de Rui. Conseguimos viabilizar diversos projetos e nosso estado avançou muito. Temos um projeto de Estado, enquanto o nosso opositor tem um projeto pessoal e povo baiano entendeu isso e não nos deixará retroceder aos tempos do atraso”.

Foco no trabalho e no diálogo com a sociedade foi o pedido do presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, para o partido conquistar dupla vitória nas urnas. “Jerônimo já mostrou que é o mais preparado para governar a Bahia. Mas nosso projeto é um só. Não descansaremos um só segundo na luta por Jerônimo governador e Lula presidente”.