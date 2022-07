Apesar da preferência por Tasso, Tebet pode ter Eliziane Gama de vice

Com 1% nas pesquisas que medem intenções de voto para as eleições presidenciais deste ano, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) ainda não tem um vice em sua chapa. Apesar de citar em entrevistas seu colega de casa legislativa, Tasso Jereissati (PSDB-CE), a tendência é que o tucano não faça parte da chapa encabeçada pela sul-mato-grossense.

Aparece como um nome possível para a vaga a também senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), que é do partido que fará, nesta quarta-feira, 27, convenção conjunta com o PSDB.

Dentro do PSDB, há a desconfiança com o baixo percentual de intenções de votos para Tebet nas pesquisas e o fato de que Tasso Jereissati, segundo o jornal O Globo, teria discordâncias com a maneira como sua colega senadora tem conduzido sua campanha na TV.

O cearense e seus aliados enxergam que a sul-mato-grossense tem reforçado o lado afetivo com a família ao invés de mostrar seus atributos mais fortes, que envolvem por exemplo sua atuação na CPI da Covid. A pré-candidatura de Tebet sofre resistência dentro do próprio MDB, a exemplo da Bahia, em que seus correligionários apoiam a pré-candidatura de Lula (PT).