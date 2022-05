Bolsonaro diz que acordo entre TSE e WhatsApp não será cumprido

Durante a motociata realizada em São Paulo, nesta sexta-feira, 15, o presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o acordo feito entre o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele disse que a parceria é “inadmissível, inaceitável e não vai ser cumprido”.

“Isso que o WhatsApp tá fazendo no mundo todo, sem problema. Agora, abrir uma excepcionalidade para o Brasil é inadmissível, inaceitável e não vai ser cumprido esse acordo que porventura eles realmente tenham feito com o Brasil, com informações que eu tenho até o presente momento”, disse Bolsonaro em discurso.

O presidente se refere ao fato de o WhatsApp ter anunciado que o recurso “comunidades”, que vai abrigar diversos grupos com milhares de usuários , será lançado apenas após o segundo turno das eleições no Brasil. O compromisso de só implementar o recurso posteriormente foi firmado com o TSE. Atualmente, os grupos reúnem até 256 usuários.

Quem acompanhou o presidente durante a motociata foi o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato ao governo paulista.

Confira o vídeo que foi transmitido ao vivo na página do Facebook de Bolsonaro:

null Reprodução | Facebook