“Bolsonaro flerta com o golpe”, disse Otto Alencar

Pré-candidato à reeleição ao Senado, Otto Alencar (PSD) usou sua conta do Twitter na manhã desta terça-feira, 19, para emitir uma opinião sobre o discurso de Jair Bolsonaro (PL) no encontro com embaixadores em Brasília.

Bolsonaro flerta com o golpe. Caso aconteça, Deus queira que não, o ditador seria um general da ativa. A hierarquia do Exército não aceitaria o capitão reformado por indisciplina ser o ditador. Em 1964, foi um capitão? — Otto Alencar (@ottoalencar) July 19, 2022

Na ocasião, segunda-feira, 19, o presidente da República disse que seu governo está “empenhado em apresentar uma saída” para as eleições deste ano, que tem primeiro turno programado para o dia 2 de outubro.



O episódio envolvendo o chefe do Poder Executivo Federal fez com que entidades se mobilizassem para marcar encontro com parlamentares dos Estados Unidos com o intuito de discutir o risco de golpe no Brasil.

Bolsonaro é o segundo colocado nas pesquisas de intenções de voto para a eleição presidencial, atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Otto Alencar, por sua vez, lidera nas pesquisas de intenções de voto ao Senado na Bahia.