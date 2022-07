Candidatos à Presidência usarão viaturas “VIP” da Polícia Federal

A Polícia Federal adquiriu viaturas blindadas para fazer o transporte de candidatos à presidência da República durante os deslocamentos em agendas de campanha. Os veículos foram apelidados de “carros VIP”, segundo informou a CNN Brasil. Além disso, o período de escolta também foi antecipado.

O trabalho começará a partir da definição dos nomes nas convenções partidárias, previstas para o intervalo entre 20 de julho e 5 de agosto. Nas demais eleições, a segurança começou a partir do início das campanhas. Este ano, elas deverão começar no dia 16 de agosto.

A decisão foi tomada antes do assassinato de Marcelo Arruda por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). As equipes que atuarão com cada candidato são formadas por policiais com experiência na área de proteção à pessoa, inclusive no período de eleições.

Os candidatos serão comunicados pela própria PF que aqueles que se expuserem espontaneamente a riscos de ameaças concretas, e que tenham sido previamente alertados pela equipe de segurança, assumirão a responsabilidade dos fatos.