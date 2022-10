Rui atribui má fé a institutos com resultados diferentes dos das urnas

Em conversa com a imprensa na manhã desta quarta-feira, 26, após participar da inauguração da nova sede do Centro Estadual de Educação Mãe Stella, no Cabula, Rui Costa (PT) foi perguntado sobre a mais recente pesquisa da Atlasintel/A TARDE, falou sobre a possibilidade de Lula estar na Bahia nesta semana e atribuiu má fé aos institutos de pesquisa que tiveram resultados diferentes dos das urnas, além de detonar alguns dos seus adversários políticos, como ACM Neto (UB), Jair Bolsonaro (PL), o vice-governador João Leão (PP) e os prefeitos de Barreiras e Vitória da Conquista, Zito Barbosa (UB) e Sheila Lemos (MDB), respectivamente.



“Vocês me conhecem, eu não mudo de opinião desde a minha primeira eleição em 2014. Eu sei que todo mundo quer olhar todo dia as pesquisas. Eu prefiro olhar todo o dia a rua”, disse Rui Costa, ao ser perguntado sobre o que achou da pesquisa de intenções de voto na eleição para governador da Bahia da Atlasintel/A TARDE, publicada nesta quarta-feira, 26, que aponta mais uma vez estabilidade na diferença de praticamente 10 pontos percentuais (54,5% contra 45,5%) que separam Jerônimo Rodrigues (PT) e o segundo colocado, ACM Neto (UB). O quadro atual pode garantir uma vitória esmagadora a Jerônimo neste domingo, 30, com cerca de 800 mil votos a mais do que o adversário.

A possibilidade da presença na Bahia, ainda essa semana, do seu aliado, Luiz Inácio da Silva (PT), vai depender da coordenação nacional da campanha, alega o governador. “Nós desejamos, mas não estamos pressionando. Quem está na coordenação nacional é que tem que, a partir do que está enxergando na floresta, escolher onde ele pode reverter mais votos em seu favor. Se vier [para a Bahia], não será na capital, mas em Feira de Santana”, afirma o governador. Lula esteve em Salvador duas vezes nos últimos 30 dias.

Na entrevista coletiva, porém, o governador destinou mais tempo às críticas a alguns dos seus oponentes políticos, como ACM Neto. "O que ele fez com uma mulher, sua vice [Ana Coelho (Republicanos)], é desmoralizante. Eu não vi ela dar uma entrevista de sabatina. Ela se considerava incapaz ou ele deu ordem para ela não falar?", questionou o governador, que também criticou o fato de ACM Neto convidar reiteradamente Jerônimo para os debates na TV. "Ele não dá ordem em ninguém. Ele que se coloque no lugar dele de ex-prefeito, que devia ter cuidado melhor da cidade [Salvador], pois está abandonada", disse.

As críticas de Rui Costa também se direcionaram a dois prefeitos e o vice-governador, João Leão, por terem declarado apoio a Bolsonaro apenas após 2 de outubro. "A mulher dele [prefeito de Barreiras, Zito Barbosa] era candidata a deputada. Até domingo [dia do primeiro turno] ele dizia que tanto faz. Na segunda ele começou a pedir voto para Bolsonaro. Por que não pediu antes? Por que [João] Leão não pediu votos para Bolsonaro antes da eleição?", criticou o petista. "Nem esperou uns dias a mais passar, mentiram na cara do eleitor. É uma desfaçatez e uma vergonha, assim como a prefeita de Vitória da Conquista [Sheila Lemos] também", concluiu.

Sobre o presidente da República, Rui Costa comentou sobre o vídeo em que o adversário de Lula disse que "pintou um clima" ao ver adolescentes venezuelanas em Brasília. "As pessoas estão entendendo que no comando não pode ter um homem com mais de 60 anos que se sente atraído por uma criança de 12, e ainda que tenha como aliado uma figura nefasta como um Roberto Jefferson", relembrou.