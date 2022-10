Simone Tebet comemora vitória de Lula e parabeniza Jerônimo

Terceira colocada no primeiro turno das eleições para presidência do Brasil, Simone Tebet (MDB) comemorou a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que derrotou Jair Bolsonaro (PL), neste domingo, 30, após receber 50,90% dos votos.

Utilizando seu Twitter, a senadora festejou a eleição de Lula e a democracia brasileira. Ela aproveitou a ocasião para parabenizar o presidente.

"Obrigada, Brasil! As urnas falaram. Venceu a democracia e a verdade. Viva o povo brasileiro! Meus parabéns, presidente Lula. A hora é de comemorar porque amanhã vai ser outro dia", disse a senadora.

Antes, Tebet utilizou as redes sociais para parabenizar Jerônimo Rodrigues (PT), que venceu o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, na corrida para o governo da Bahia.



"Parabéns Jerônimo! Que tenha muito sucesso em sua gestão e possa fazer o melhor pelo povo baiano, com desenvolvimento econômico e social. A Bahia fez uma linda festa pela democracia neste domingo", publicou.

