Aliados de Bolsonaro no exterior reconhecem vitória de Lula

Menos de 48 horas após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial, neste domingo, 30, alguns dos aliados do candidato derrotado, Jair Bolsonaro (PL), já reconheceram o resultado.



Entre eles, estão a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; a presidente da Hungria, Katalin Novak; o presidente de Israel, Isaac Herzog; além de lideranças da Polônia.

Giorgia Meloni, que foi eleita recentemente, declarou que espera junto a Lula "trabalhar em nome da histórica amizade entre os dois povos". Katalin Novak, por sua vez, foi mais comedida e não citou o nome do novo presidente eleito do Brasil, ainda que tenha desejado sucesso ao petista.

País aliado do governo Bolsonaro e dos bolsonaristas por conta do vínculo religioso, Israel também se posicionou sobre o vencedor da eleição, por meio do seu presidente. "Esperamos aprofundar nossos excelentes laços e principalmente cooperar em um assunto que tanto nos preocupa: o meio ambiente", disse Isaac Herzog.