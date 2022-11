Bloqueio de bolsonaristas provoca cancelamentos de voos em Guarulhos

Um grupo de apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), que não aceita o resultado do segundo turno das eleições, bloqueou a rodovia Hélio Smidt, um dos principais acessos ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e provocou o cancelamento de, ao menos, vinte e cinco voos até a manhã desta terça-feira, 1º.

De acordo com a GRU Airport, administradora do terminal, os voos foram cancelados devido ao atraso das tripulações, que estão presas no congestionamento causado pelo bloqueio. Um voo da United Airlines, que já tinha decolado de Chicago com destino a São Paulo, foi cancelado no ar e a aeronave precisou retornar para os Estados Unidos.

No ato, acompanhado por policiais militares, os manifestantes trajam roupas nas cores verde e amarelo, exibem faixas contra o presidente eleito Lula, portam bandeiras do Brasil e só permitem a passagem de carros e motos pela faixa esquerda, enquanto veículos pesados como caminhões, carretas e ônibus, devem permanecer no local.

Em nota, a GRU Airport informou que na noite desta segunda-feira, 31, "há dificuldade em acessar os terminais devido a uma manifestação nos dois sentidos da Rod. Hélio Smidt. A concessionária orienta os passageiros a verificarem a situação de seus voos com as companhias aéreas".

Na grande São Paulo, Bolsonaristas contrários ao resultado das urnas ocupam também a pista da Marginal Tietê, a rodovia Régis Bittencourt, o Rodoanel, a região da Ponte das Bandeiras, além de trechos da Castello Branco e da Raposo Tavares.