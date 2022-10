Das 549 operações da PRF deste domingo, 272 são no Nordeste

De acordo com informação publicada pela TV Globo com base em um levantamento do controle interno de operações da Polícia Rodoviária Federal, das ações da corporação neste domingo, 30, das 549 operações, 272 se concentram no Nordeste. 122 no Centro-Oeste, 59 no Norte, 48 no Sudeste e 48 no Sul.

Dessa forma, o Nordeste concentra quase a metade do número de operações: 49%.

A PRF descumpriu ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e realizou neste domingo, dia da votação do segundo turno, operações de fiscalização contra veículos fazendo transporte público de eleitores.

Convocado pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte Eleitoral, o diretor da PRF, Silvinei Vasques, foi intimado a interromper imediatamente as ações de fiscalização. Se Silivinei não cumprir, pode ser multado em R$ 100 mil a hora, ser afastado das funções e ser preso.

Silvinei foi ao TSE prestar depoimento no início da tarde deste domingo

Na noite do sábado, 29, Silvinei Vasques postou no Instagram um pedido de voto no presidente Jair Bolsonaro. Depois, apagou o post.