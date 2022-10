Eleito presidente, Lula indicará dois ministros ao STF em 2023

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), poderá indicar dois novos nomes ao Supremo Tribunal Federal (STF) com a aposentadoria dos ministros Ricardo Lewandowski, em maio, e da presidente da instituição, Rosa Weber, em outubro de 2023.

Com os dois novos integrantes, o PT terá sete dos onze nomes que compõem a mais alta corte do país. Porém, ter a maioria numérica de indicados não garante vitórias em julgamentos, visto que os ministros não têm obrigação de votar pelos interesses de quem os indicou. Mesmo tendo indicado a maioria dos magistrados, Lula, Dilma Rousseff e o PT foram alvos do tribunal ao longo da Operação Lava Jato.

A tarefa não será fácil para o futuro presidente, já que parte da bancada eleita para a próxima legislatura é bolsonarista. A expectativa é de que senadores como Damares Alves (Republicanos) e Sergio Moro (União Brasil) trabalhem contra os nomes indicados pelo Palácio do Planalto a partir do próximo ano.

Durante a campanha, o petista criticou a posição de Jair Bolsonaro (PL) que pretendia ampliar o número de cadeiras no STF, medida que aconteceu durante a ditadura militar. Aliados de Lula afirmam que ele não pretende apresentar propostas para alterar a idade de aposentadoria dos ministros, que hoje é de 75 anos, ou que limitam o tempo de mandato dos mesmos.