Favorito na disputa presidencial, Lula vota em São Paulo

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a presidência do Brasil nas eleições do segundo turno no país, votou na manhã deste domingo, 30, na escola estadual João Firmino, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista.

O candidato do PT repetiu o gesto feito no primeiro turno e beijou o comprovante de votação. O ex-presidente foi ao colégio eleitoral acompanhado do vice, Geraldo Alckmin (PSB); da esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja; da presidente do PT, Gleisi Hoffmann; e também do candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad.

Lula, favorito nas pesquisas, disputa a Presidência pela sexta vez e é o primeiro candidato de uma federação partidária. A modalidade de aliança, criada em 2021, consiste na união de dois ou mais partidos que deverão atuar como se fossem um só por pelo menos quatro anos.

