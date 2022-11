Lula cogita indicar Dilma para cargo fora do Brasil, diz coluna

Aliada do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ex-presidente da República, Dilma Rousseff (PT), poderá ser indicada para assumir um cargo de prestígio fora do Brasil, apontou a colunista da Folha de S. Paulo, Mônica Bergamo.



A informação surge a menos de 48 horas após a vitória eleitoral do petista no segundo turno, sobre o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), na noite deste domingo, 30. Lula, que foi presidente em dois mandatos consecutivos entre 2003 e 2010, voltará ao cargo em 1º de janeiro do ano que vem.

Desde o período de pré-campanha, Lula dava pistas, pelos seus discursos, de que não indicaria Dilma para algum ministério. O argumento era de que a petista "não caberia em um ministério" porque "tem a grandeza de ter sido a primeira mulher presidente da história deste país", o que aconteceu entre 2011 e 2016.

A boa relação entre Dilma e líderes internacionais é um fator que pode fazer Lula decidir pela indicação da correligionária ao cargo. No entanto, a ex-presidente precisará decidir se quer passar um período fora do país.