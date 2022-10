No Whatsapp, policiais rodoviários federais comemoram operações

No início da tarde deste domingo, 30, o policial rodoviário federal Adalberto Alfredo Schumann, lotado em Brasília, comemorou em um grupo de Whatsapp do qual faz parte com colegas de trabalho uma selfie ironizando a determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes, para que a Polícia Rodoviária Federal não realizasse operação nas estradas do Brasil para não atrapalhar o deslocamento dos eleitores. Na legenda da foto, Schumann escreveu; Ó a cara de alguém que tá preocupado com as determinações do ministro…”. A informação é do site da Revista Piauí.

Em seguida o policial publicou “Só cumprindo o cartão programa e correndo atrás dos eleitores do Lula q saíram do cercado para voltar e não conseguiram voltar…”.

Em resposta ao policial, outro policial da corporação, Ricardo Cardoso Dutra, encaminhou uma mensagem no mesmo grupo que dizia “Vocês estão salvando o país. Minhas continências. Só fazendo o previsto e cumprindo a lei”.

Jeferson Espindola, piloto de helicópteros da PRF, cumprimentou Schumann: “Faça o que estiver previsto na lei, afinal o Xandão [Alexandre de Moraes] tá fazendo o que é previsto na lei. O jogo é para todos! Dentro das 4 linhas das suas atribuições, arrocha os incautos”.