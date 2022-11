Rodovias baianas começam a ser desocupadas por caminhoneiros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na noite desta segunda-feira, 31, que rodovias baianas começaram a ser desocupadas pelos caminhoneiros que realizaram protestos desde a noite deste domingo, 30. Correntina e Feira de Santana seguem com manifestantes bloqueando pistas.

Em Mucuri, no km 935 da BR 101, ocorreu uma interdição total, causada por queima de pneus. A pista foi totalmente liberada às 19h15. Já no km 205 da BR 20, em Luís Eduardo Magalhães, a interdição foi parcial, em ambos os sentidos da via, com aproximadamente 100 manifestantes. O congestionamento chegou a quase 3 km. A passagem foi permitida para ônibus, vans, automóveis e cargas perecíveis. A pista foi totalmente liberada às 20h05.

O mesmo ocorreu em Vitória da Conquista, no km 817 da BR 116, com bloqueio total da via. A pista foi totalmente liberada às 21h09.



Em Barreiras, no Trevo de Angical, na BR 242, km 788, houve interdição total da pista. O trecho foi totalmente liberado às 20h15. Outro ponto no mesmo município, no km 387, 50 pessoas e cerca de 30 veículos seguem bloqueando as vias. Equipes da PRF estão no local.

De acordo com a última atualização da PRF, em Correntina, na BR 20, km 0, cerca de 80 populares seguem protestando contra a derrota de Jair Bolsonaro. A Polícia Militar encontra-se no local. Já em Feira de Santana, no km 422 da BR 116, aproximadamente 20 populares e caminhoneiros seguem na manifestação.