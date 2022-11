Torcedores do Corinthians ameaçam e furam bloqueios de caminhoneiros

Em meio aos bloqueios feitos nas estradas brasileiras por apoiadores do governo Bolsonaro, uma caravana de torcedores do Corinthians resolveu confrontar os manifestantes afim de liberar a via na Marginal Tietê, em São Paulo, na noite desta terça-feira, 1º. O grupo tenta seguir rumo ao Rio de Janeiro para acompanhar a partida entre o Flamengo e o alvinegro paulista, nesta quarta-feira, 2.

Os membros da torcida organizada do Corinthians postaram em nas redes sociais, na última segunda-feira, 31, avisos para que os caminhoneiros manifestantes não continuassem obstruindo as vias, caso contrário eles iriam "passar por cima sem pena".



Os vídeos que circulam pela internet mostram os caminhoneiros assustados com a chegada dos torcedores. Em uma das cenas, um motociclista, que estava no protesto político, avistou um grupo de torcedores e acabou abandonando a moto ainda com a chave na ignição, além do capacete e um lanche que havia no baú. De acordo com os relatos dos próprios torcedores, eles procuraram a polícia para devolver os itens do homem.

A derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais no último domingo, 30, gerou revolta entre apoiadores, entre eles caminhoneiros, que decidiram bloquear diversas rodovias em todo o país, causando transtornos para quem pega as estradas.



