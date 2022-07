Em convenção, prefeitos do interior declaram apoio a Jerônimo

Diversos prefeitos de várias cidades do interior da Bahia estiveram presentes na convenção que oficializou neste sábado, 30, Jerônimo Rodrigues (PT) como candidato ao governo do Estado, no Parque de Exposições, em Salvador. No evento, eles declararam ou reforçaram apoio ao petista na disputa.

Entre eles, estavam prefeitos do PP, sigla que integra a base de ACM Neto (União Brasil), e até mesmo filiados ao Partido Liberal (PL), que abriga João Roma e o presidente Jair Bolsonaro.

Corró (PP), prefeito de Marcionílio Souza, afirmou que está "muito feliz por participar da caminhada para manter a Bahia no rumo certo com Jerônimo governador, Geraldinho vice e Otto senador". “Estou firme no time de Lula e Jerônimo”, declarou.

Lélio Júnior (PL), prefeito de Presidente Jânio Quadros, também declarou apoio a Jerônimo Rodrigues. “Estamos aqui na convenção de Jerônimo, nessa festa maravilhosa, para dar um pontapé inicial nessa campanha linda. Se Deus quiser, no dia 2 de outubro, estaremos, novamente, correndo atrás e caminhando no caminho certo”, previu. O gestor ainda disse: “time que está ganhando não se mexe. Jerônimo e Geraldinho na cabeça.”

Outro correligionário de Bolsonaro, o prefeito de Planaltino, Romi (PL), também cravou apoio a Jerônimo e ao ex-presidente Lula no cenário nacional. “Estou aqui para dar meu apoio ao futuro presidente Lula e ao futuro governador Jerônimo”, disse.

Os prefeitos(as) de Marcionílio Souza: Corró (PP), Mirante: Wagner Ramos (PSD), Baixa Grande: Gilvan Rios (PSD), Jornando Vilas-Boas (PP), Presidente Jânio Quadros: Lélio Júnior (PL), Serra Dourada: Nenêzão (PT), Lagoa Real: Pedro Cardoso (MDB), Jussari: Antônio Valete (PSD) e Nova Soure: Cassinho (PSD) também foram alguns dos presentes.