Bahia é 2º entre estados que mais terão transporte público no domingo

A Bahia é o segundo estado com mais cidades que terão transporte público gratuito neste domingo, 30, dia do segundo turno das eleições deste ano. Esse número faz parte de um levantamento realizado pelo “Campanha Passe Livre”, uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e do movimento “TarifaZero BH”.

De acordo com o estudo, 28 cidades no estado adotaram a iniciativa, ficando apenas atrás de São Paulo, que tem 144 municípios com essa medida.

A pesquisa aponta ainda que todas as 26 capitais brasileiras e mais 352 outras cidades brasileiras prometeram colocar em prática a medida e estimam que 100 milhões de pessoas serão impactadas pela gratuidade em todo o país.

Na última sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), foi autorizada a gratuidade do transporte público no dia da votação do segundo turno. Além disso, o TSE aprovou resolução proibindo prefeitos e gestores públicos de reduzirem a oferta de transporte público coletivo no domingo.

Além disso, na Bahia, o governo do estado publicou no Diário Oficial neste sábado, 29, que o transporte intermunicipal da Bahia será totalmente gratuito para a votação do segundo turno das eleições. A medida acontece a partir das 18h deste sábado até as 23h59 do dia seguinte. Para ter acesso ao transporte público, o cidadão terá que apresentar o título de eleitor, o e-título ou outro documento que comprove a necessidade de se deslocar para votar, além de um documento que comprove a identidade da pessoa.

Ademais, na quinta-feira, o Executivo estadual autorizou na quinta-feira, 27, que o metrô de Salvador-Lauro de Freitas, o sistema ferry boat e a travessia Salvador-Mar Grande serão gratuitos nesta segunda rodada de votação da eleição.