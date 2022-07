PT e UB são partidos com mais filiados na Bahia em 2022

Partido de Jerônimo Rodrigues, pré-candidato que será oficialmente lançado neste fim de semana como postulante a governador, o PT tem 86.087 filiados na Bahia em 2022, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A legenda só tem menos filiados que a recém-criada União Brasil (UB), fruto de fusão este ano entre Democratas (DEM) e Partido Social Liberal (PSL) e que somou os quadros de ambas as agremiações. A UB tem 86.676 filiados no estado em 2022.



Em seguida, estão entre as legendas com mais filiados o MDB (78.376), do pré-candidato a vice-governador Geraldo Júnior, da chapa de Jerônimo Rodrigues; PP (72.5897); PSDB (58.069); PTB (56.504); Republicanos (54.139) e o PL (50.384), dos candidatos Jair Bolsonaro, João Roma e Raíssa Soares, que concorrem à Presidência da República, Governo do Estado e Senado, respectivamente.

Os partidos com menos filiados, por sua vez, são Rede (2.697), PMB (2.366), Novo (1.476), PCO (538), PCB (491), PSTU (247), UP (157) e PHS e PRP, estes dois últimos com 19 filiados cada um.

Entre os 966.736 filiados a algum partido político nos 417 municípios da Bahia, 55% são homens (528.798) e 45% são mulheres (437.832). O número absoluto de filiados subiu pouco mais de 2% na comparação com 2018, ano das últimas eleições estaduais e federais, quando o número de filiados era 945.963. Os dados mais recentes foram atualizados até o dia 19.