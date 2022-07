Rui comemora crescimento de Jerônimo na preferência dos eleitores

O governador Rui Costa (PT) usou a sua conta nas redes sociais no final desta tarde para comemorar o resultado da pesquisa AtlasIntel, divulgado neste domingo, 17, pelo Grupo A TARDE. De acordo com o chefe do Executivo estadual, o eleitorado baiano tem conhecido cada vez mais o pré-candidato do PT ao Palácio de Ondina, Jerônimo Rodrigues, e a sua parceria com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e isso é demonstrado pelos índices apontados pelo levantamento.

“Quanto mais os baianos conhecem @Jeronimoba13 e ficam sabendo que ele é o candidato de @LulaOficial na Bahia, mais fácil fica a escolha entre o lado dos que apoiam o atual governo federal e o nosso lado, o do #TimeDeLulaNaBahia com @ottoalencar e @JuniorGeraldo_”, postou o governador

Quanto mais os baianos conhecem @Jeronimoba13 e ficam sabendo que ele é o candidato de @LulaOficial na Bahia, mais fácil fica a escolha entre o lado dos que apoiam o atual governo federal e o nosso lado, o do #TimeDeLulaNaBahia com @ottoalencar e @JuniorGeraldo_ pic.twitter.com/lWFAPiVN8C — Rui Costa (@costa_rui) July 17, 2022

Mais cedo, neste domingo, aliados e lideranças petistas também comemoraram os resultados da pesquisa.

A pesquisa aponta que Jerônimo Rodrigues está com 32,6% das intenções de votos, sete pontos a menos que o candidato do União Brasil, ACM Neto, que tem 39,7%.



João Roma (PL) aparece em terceiro lugar, com 10,5%. Kleber Rosa (PSOL) e Giovani Damico (PCB) obtiveram, respectivamente, 2,1% e 0,2% da preferência. Votos brancos e nulos somaram 6,8%.

O questionário aplicado pela AtlasIntel foi feito de forma estimulada, quando são mostrados os nomes dos pré-candidatos. A proximidade entre Neto e Jerônimo pode ser explicada, segundo o CEO da empresa, o cientista político Andrei Roman, pelo fato de a pesquisa apresentar o partido de cada político.

A pesquisa ouviu 1.683 pessoas na Bahia, entre 8 e 14 de julho, com coleta via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR) está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 02664/2022 . A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.