Políticos baianos comemoram resultado da pesquisa AtlasIntel

O resultado da pesquisa AtlasIntel, divulgado neste domingo, 17, pelo Grupo A TARDE, foi recebido com otimismo por políticos baianos ligado à chapa do PT na disputa pelo governo da Bahia. O levantamento aponta que Jerônimo Rodrigues está com 32,6% das intenções de votos, sete pontos a menos que o candidato do União Brasil, ACM Neto, que tem 39,7%.

João Roma (PL) aparece em terceiro lugar, com 10,5%. Kleber Rosa (PSOL) e Giovani Damico (PCB) obtiveram, respectivamente, 2,1% e 0,2% da preferência. Votos brancos e nulos somaram 6,8%.

Mais cedo, o presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia (PT-BA), Éden Valadares, afirmou que o resultado da pesquisa é a confirmação da nacionalização como elemento central das eleições baianas.

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) disse não estar surpreso com o crescimento de Jerônimo, pois é o resultado esperado pela estratégia de nacionalizar a candidatura.



Nas redes sociais, integrantes e aliados do partido repercutiram o resultado da pesquisa. Em seu Instagram, Jerônimo recompartilhou diversos stories de políticos e eleitores que publicaram a capa do A TARDE deste domingo, 17.

O perfil do PT Bahia compartilhou a manchete da reportagem da pesquisa com uma foto de Lula e Jerônimo. "A Bahia tem lado e vai caminhar com Lula, Rui e Jerônimo para avançar. Pra frente é que se anda!".

O vice da chapa, vereador Geraldo Júnior (MDB), também compartilhou a pesquisa em suas redes sociais.

Líder do PT na Assembléia Legislativa da Bahia, o deputado Osni Cardoso disse não ter dúvidas de que Jerônimo seria eleito governador do estado.

"Começa a se desenhar a virada, aponta pesquisa da AtlasIntel. Jerônimo vai ser o próximo governador da Bahia e eu não tenho dúvidas disso!".

Lúcio Vieira Lima (MDB) publicou a pesquisa em suas redes sociais e disse que a virada citada pelo instituto já foi vista em outras eleições.

"Esse filme já passou-me 2006, 2010 , 2014 , 2018 e vai acontecer novamente agora em 2022 , já vai deixar de ser filme e virar uma série . A VIRADA COMEÇOU".

O deputado Alex Lima (PSB) disse que o resultado da pesquisa mostra que "a virada começou".

Confira algumas das reações: