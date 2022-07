Vice de Roma promete priorizar 'mais necessitados' se ganhar eleição

Escolhida como vice na chapa do candidato ao governo da Bahia, João Roma (PL), a enfermeira e recém-formada em medicina, Leonídia Umbelina (PMB )prometeu, caso seja eleita ao lado de seu parceiro político, priorizar políticas públicas para pessoas "mais necessitadas".

"Representação feminina, políticas públicas que incluam todas as adversidades que nós temos e inclusão de jovens na sociedade. Nossa primeira bandeira é o trabalho e políticas públicas para os mais necessitados. E não vou trabalhar sozinha, somos uma equipe e vamos ouvir a voz do povo", afirmou na manhã desta sexta-feira, 22, antes do início da convecção do PL.

"Eu vejo que estamos em um processo de aprendizagem. Tudo é novo, mas com certeza eu estou aqui para fazer o melhor pela Bahia. Sou baiana, e estamos aqui para isso", disse.

A missionária evangélica foi indicada para compor a majoritária pelo presidente do PMB na Bahia, Vanderlei Santos. Umbelina tinha a concorrência da ex-vereadora de Salvador, Lorena Brandão (PL), mas ganhou o páreo por conta do desejo de evitar a composição de uma chapa puro sangue, já que a candidata ao Senado, Drª Raíssa Soares, a Capitã Cloroquina, também é do PL.

Leonidia Umbelina é enfermeira, professora universitária e membro da Frente Evangélica de Feira de Santana.