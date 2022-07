Leonidia Umbelina é escolhida como vice na chapa de João Roma

Confirmando a especulação de que a vice seria uma mulher, a presidente do Partido da Mulher Brasileira (PMB) de Feira de Santana, Leonidia Umbelina, foi escolhida para compor a chapa encabeçada pelo ex-ministro da Cidadania João Roma (PL) na disputa pelo governo da Bahia.

A missionária evangélica foi indicada para compor a majoritária pelo presidente do PMB na Bahia, Vanderlei Santos. Umbelina tinha a concorrência da ex-vereadora de Salvador, Lorena Brandão (PL), mas ganhou o páreo por conta do desejo de evitar a composição de uma chapa puro sangue, já que a candidata ao Senado, Drª Raíssa Soares, também é do PL.

Leonidia Umbelina é enfermeira, professora universitária e membro da Frente Evangélica de Feira de Santana.