Em ato, deputada federal Lídice da Mata defende fim da escala 6x1

Concentração acontece no Farol da Barra - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O deputada federal Lídice da Mata (PSB), apoiou o projeto da deputada Erika Hilton que propõe o fim da escala 6x1, e falou sobre os próximos passos que o movimento deve dar. Lídice participa da mobilização contra a escala realizada nesta sexta-feira, 15, no Farol da Barra, em Salvador.

“O passo fundamental já foi dado, que é iniciar a tramitação e agora vai mobilizar os segmentos da sociedade, correr o país inteiro discutindo com trabalhadores, com empresários, com pequeno empresário, com grande empresário, para ter condição de fazer uma votação a mais forte possível”.

Leia mais

>> "Classe está entre trabalho livre e do trabalho escravo", diz Hilton

>> “Sempre acreditei na mobilização popular", diz deputado Daniel Almeida



Em Salvador, foram confirmados 3 atos em favor do projeto de lei. Questionada de essa divisão enfraquece a pauta, Lídice destacou que também pode ajudar a atingir mais pessoas.

“O melhor é que a gente fizesse tudo unido, mas se alguns segmentos estão fazendo separado, pelo menos capilariza mais, faz um em cada lugar, para poder dar conhecimento maior à sociedade. Mas a verdade mesmo é que as redes sociais têm cumprido uma função essencial na divulgação do projeto, além da imprensa”.