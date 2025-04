Em meio à guerra comercial, Rui Costa vai à China para firmar acordos

Viagem dos políticos está programada para maio - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, vai à China, em maio, para tentar destravar acordos na área de infraestrutura, com vistas ao Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC). A viagem foi confirmada pela assessoria de Costa ao Portal A TARDE.

A ida de Costa ao país asiático acontece em meio à guerra comercial entre os governos Xi Jinping e Donald Trump.

O presidente Lula também deve desembarcar no país para tratar sobre assuntos comerciais com o mandatário chinês, de acordo com informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Os anúncios sobre os negócios firmados entre os países devem ser anunciados após a chegada do petista. A expectativa é que Lula desembarque em Xangai nos dias 12 e 13 de maio, ainda segundo o colunista.