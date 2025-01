Emenda parlamentar: bolsonaristas lideram recebimento de benefício

Plenário do Congresso - Foto: © Pedro França | Agência Senado

Na véspera da votação do pacote fiscal, o governo federal liberou mais de R$ 8,1 bilhões em emendas parlamentares. O valor supera o que havia sido anunciado anteriormente pela União.

Apesar do esforço do governo, a proposta não foi aprovada com tanta folga, como imaginava o Executivo e acabou sendo desidratada durante o processo de análise no Congresso Nacional.

Leia mais

>> Senado aprova teto para salário mínimo e mudanças no BPC

>> Senado aprova novos limites de gastos públicos em caso de déficit

>>Câmara vota proposta de corte de gastos e derruba volta do DPVAT

Na lista dos 20 deputados e senadores que mais receberam emendas, segundo informações do portal UOL, estão os parlamentares bolsonaristas e do centrão.

Os bolsonaristas que mais receberam emendas foram os ex-ministros do antigo governo: Rogério Marinho (PL-RN), Ciro Nogueira (PP-PI), Marcos Pontes (PL-SP) e Damares Alves (Republicanos-DF).