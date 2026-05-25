JUSTIÇA
Empresas ligadas a Trump notificam Moraes sobre ação nos EUA
Ministro do STF deve responder à petição inicial em até 21 dias
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi notificado por e-mail sobre o processo aberto contra ele nos Estados Unidos pelas empresas Rumble e Trump Media & Technology Group. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 25, pelo advogado norte-americano Martin De Luca, responsável pela ação.
“Hoje, em cumprimento a uma ordem de um tribunal federal dos EUA, a Rumble e a Trump Media notificaram o ministro Alexandre de Moraes por e-mail”, escreveu o advogado em publicação no X (antigo Twitter).
Na postagem, De Luca também anexou um documento do processo indicando que Moraes terá prazo de 21 dias para responder à ação.
Segundo o texto, caso não apresente defesa, as empresas poderão pedir o registro de revelia, mecanismo que permite o andamento do processo sem a participação da defesa.
Confira:
Today, pursuant to an order from a U.S. federal court, Rumble and Trump Media served Brazilian Supreme Court Justice Alexandre de Moraes by email.— Martin De Luca (@emd_worldwide) May 24, 2026
Summons attached. pic.twitter.com/tq2ZgsGttl
Entenda o processo
As companhias acionaram a Justiça norte-americana para tentar impedir a aplicação de decisões de Moraes relacionadas a bloqueios e restrições em plataformas digitais.
As empresas alegam que as medidas configuram censura e violam garantias constitucionais dos Estados Unidos.
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Desde o início da ação, a Rumble e o grupo de mídia de Donald Trump afirmam que tentavam notificar Moraes formalmente via Convenção de Haia, acordo que regula a cooperação jurídica entre países.
Os advogados das empresas, porém, alegaram à Corte da Flórida que medidas tomadas pela Justiça brasileira dificultaram o andamento do processo.
Diante disso, a Justiça norte-americana autorizou que a notificação fosse enviada pelos e-mails institucionais do STF.