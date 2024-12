Entenda como outros indiciamentos de Bolsonaro implicam no golpe

Ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Evaristo Sá/AFP

O inquérito da Polícia Federal aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está vinculado de diferentes formas à tentativa de golpe de Estado no Brasil, entre o final de 2022 e o começo de 2023, conforme levantamento do Metrópoles.



Conforme investigações anteriores Bolsonaro está comprometido no caso das joias, dos cartões de vacina e da espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que estão coligadas com a tentativa de golpe de Estado e Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito.

Segundo a PF, os R$ 6,8 milhões nas vendas de joias nos Estados Unidos foi uma maneira do ex-presidente em garantir dinheiro para se manter fora do país, diante da possibilidade de prisão por tentar promover um golpe. Ele incorporou o acervo público da União com a ajuda de aliados, como o ex-chefe da ajudante de ordem, tenente-coronel Mauro Cid. O ex-presidente foi indiciado neste caso, assim como no inquérito finalizado da tentativa de golpe.

Outro caso que teria ligação com a tentativa de golpe foi na falsificação de cartões de vacina contra a Covid-19. Bolsonaro e a família deixaram o Brasil no final de 2023 e para permanecer nos EUA de forma legal, precisaram forjar que ele e a família de Cid tinham se vacinado.

Já outro inquérito foi a investigação da chamada “Abin paralela” que está na fase final e pode implicar Bolsonaro, tendo ligação direta com a tentativa de Golpe de estado, de acordo com o que a Polícia Federal indicou.



O delegado Alexandre Ramagem e o agente Marcelo Bormevet, ambos da PF e que fizeram parte da cúpula da Abin de Bolsonaro, foram indiciados por fazer parte do núcleo de inteligência paralela da PF.

A PF informou que o da Abin fazia investigações ilegais, usando softwares de espionagem, para perseguir inimigos políticos de Bolsonaro.

Sobre o golpe de estado, que indicia Bolsonaro e outros 36, deve ser analisado pela Procuradoria-Geral da República (PGF) nos próximos dias. A expectativa é que a manifestação da PGR seja dada apenas em fevereiro de 2025.