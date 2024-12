STF deve julgar Bolsonaro em 2025

Medida tem objetivo de evitar que os processos se estendam até o período eleitoral - Foto: Sergio Lima | AFP

O Supremo Tribunal Federal (STF) avalia a possibilidade dos julgamentos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), militares e aliados sejam realizados até o primeiro semestre de 2025, evitando que os processos se estendam até o período eleitoral de 2026.

De acordo com a Folha de São Paulo, três ministros e auxiliares, sob condição de anonimato, destacaram que a conclusão das ações no próximo ano é essencial para evitar discussões prolongadas sobre as investigações.

A Polícia Federal (PF) finalizou na última quinta-feira, 21, as investigações acerca dos planos golpistas de Bolsonaro e aliados para reverter o resultado das eleições de 2022. O relatório final, com cerca de 800 páginas, foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes e aponta o indiciamento de 37 pessoas por crimes como abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Moraes analisará os documentos até o fim de semana e, em seguida, enviará o parecer para a Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirá se denuncia ou não os envolvidos.