Saiba os próximos passos do inquérito da PF que indiciou Bolsonaro

O relatório da Polícia Federal com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por formarem uma organização criminosa para uma tentativa de golpe de Estado em 2022, foi o assunto do dia na quinta-feira, 21.

Com a decisão da PF pelo indiciamento, um longo processo judicial pode ser iniciado, o que tem potencial de levar o ex-presidente e aliados para a prisão.

Próximos passos

A PF enviou o inquérito ao Supremo Tribunal Federal (STF), que vai encaminhá-lo para a Procuradoria Geral da República (PGR). A partir daí, a PGR tem 15 dias para decidir se arquiva, pede novas diligências para obtenção de mais provas ou oferece a denúncia ao STF.

Se a Procuradoria optar pela denúncia, o STF julga o recebimento e deve decidir por abrir ação penal. Caso o Supremo prossiga com o processo, o ex-presidente e seus aliados se tornarão réus e a ação penal vai a julgamento.

Se condenados à pena máxima, os indiciados podem pegar 23 anos de prisão.