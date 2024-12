Dos 37 indiciados pela PF, 11 estavam na lista da CPMI do 8/1

Eliziane Gama lembrou atuação da CPMI - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

Dos 37 nomes indiciados pela Polícia Federal (PF) no inquérito sobre o plano golpista, 11 constavam na lista de pedidos de indiciamento da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro. Nesse sentido, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), usou as suas redes sociais para falar sobre a atuação do colegiado, o qual classificou como “protagonista”.

“Nova amostra do protagonismo da CPMI do 8/1 na busca por descortinar a engenharia criminosa para golpear o Estado Democrático de Direito. Dos 37 nomes indiciados pela PF hoje, 11 deles foram alvos de pedidos de acusação em nosso relatório. Democracia segue fincada em fortes pilares”, escreveu a relatora da comissão em suas redes sociais.

Em coletiva de imprensa, a congressista disse: "Dos 37 nomes indiciados hoje, 11 constavam no relatório da CPI do 8 de janeiro, o que nos evidencia, de forma muito clara, que a comissão estava no caminho certo. Ela foi certeira e realmente caminhou naquilo que deveria caminhar, tanto que nós temos hoje esse resultado".

Veja quem a CPMI havia pedido o indiciamento

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha;

Ailton Gonçalves Moraes Barros, preso por supostas fraudes em cartões de vacina;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública;

Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor especial para Assuntos Internacionais de Bolsonaro;

Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa;

Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casal Civil e Defesa, e ex-candidato a vice-presidente na eleição de 2022;

Tércio Arnaud Tomaz, ex-assessor especial de Bolsonaro.

