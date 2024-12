Padre é indiciado no inquérito sobre tentativa de golpe

Padre José Eduardo de Oliveira é um dos 37 indiciados em inquérito - Foto: Reprodução | Canção Nova

O Padre da Igreja Católica José Eduardo de Oliveira é um dos 37 indiciados pela Polícia Federal no inquérito que apura uma articulação que culminaria no golpe de Estado orquestrado por militares e civis.

José Eduardo é pároco da Paróquia São Domingos, em Osasco (SP), e ganhou fama em 2017, ao fazer publicações contrárias à 'ideologia de gênero'. Ele possui 424 mil seguidores nas redes e é doutor em Teologia da Moral pela Universidade da Santa Cruz, em Roma (ITA).

Ele também foi alvo de uma operação da PF, em fevereiro deste ano, por suspeita de integrar o núcleo jurídico que ajudou a desenhar o decreto do golpe de Estado, que seria executado após o resultado das eleições presidenciais de 2022.

Em nota, a defesa do padre fez duras críticas à PF, além de questionar o modus operandi das investigações. Veja o texto:

“Menos de 7 dias depois de dar depoimento à Polícia Federal o meu cliente vê seu nome estampado pela Polícia Federal como um dos indiciados pelos investigadores. Os mesmos investigadores que não se furtaram em romper a lei e tratado internacional ao vasculhar conversas e direções espirituais realizadas pelo padre os possuem garantia de sigilo.

Quem deu autorização à Polícia Federal de romper o sigilo das investigações? Até onde eu sei o Ministro Alexandre de Moraes decretou sigilo absoluto. Não há qualquer decisão do magistrado até o momento rompendo tal determinação.

A nota da Polícia Federal com a lista de indiciados é mais um abuso realizado pelos responsáveis da investigação e, tendo publicado no site oficial do órgão policial, contamina toda instituição e a torna responsável pela quebra da determinação do Ministro de sigilo absoluto.”