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Érika Hilton pede à PF que investigue posts sobre jovem lançada de ponte

Deputada federal denunciou que mensagens fazem apologia à violência sexual e necrofilia

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP)
Deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) pediu à Polícia Federal (PF) a abertura de uma investigação sobre publicações envolvendo o nome de Maria Eduarda de Rodrigues de Freiras, de 21 anos, morta durante um salto de "rope jump" em Limeira, no interior de São Paulo.

Usuários compartilharam mensagens no X (antigo Twitter) fazendo referência à violência sexual e necrofilia contra o corpo da jovem, o que ultrapassa os limites da liberdade de expressão. Entre as frases postadas estão: "festa no IML" , "Vou fazer concurso para o IML", e a "terra vai comer antes que muita gente".

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O pedido de parlamentar psolista é que os investigadores apurem o caso e punam os responsáveis, se necessário. Ela sustenta que as condutas são criminosas, por incentivar, exaltar e naturalizar a violência sexual.

“É assustador que comentários como ‘tem uma festa no necrotério hoje’ sejam feitos abertamente e as redes sociais não fazem nada a respeito. Isso é misoginia, isso é incitação, e isso é crime. Um crime cometido online", afirmou Érika em postagem no X.

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"Não podemos permitir que a falta de moderação e responsabilidade das grandes tecnológicas continue normalizando tantos horrores”, completou a psolista.

Os perfis dos autores das publicações foram reportados à corporação.

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Erika Hilton polícia federal rope jump

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