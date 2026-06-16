Érika Hilton pede à PF que investigue posts sobre jovem lançada de ponte

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A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) pediu à Polícia Federal (PF) a abertura de uma investigação sobre publicações envolvendo o nome de Maria Eduarda de Rodrigues de Freiras, de 21 anos, morta durante um salto de "rope jump" em Limeira, no interior de São Paulo.

Usuários compartilharam mensagens no X (antigo Twitter) fazendo referência à violência sexual e necrofilia contra o corpo da jovem, o que ultrapassa os limites da liberdade de expressão. Entre as frases postadas estão: "festa no IML" , "Vou fazer concurso para o IML", e a "terra vai comer antes que muita gente".

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🚔 Estou denunciando à Polícia Federal diversos perfis que incitaram o estup*o, a necrofilia e o vilipêndio do cadáver da jovem Maria Eduarda.



Maria Eduarda faleceu aos 21 anos, vítima de um grupo de “rope jump” que atirou o seu corpo de uma ponte sem checar a fixação da corda.… pic.twitter.com/2AH0SWMqe8 — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) June 15, 2026

O pedido de parlamentar psolista é que os investigadores apurem o caso e punam os responsáveis, se necessário. Ela sustenta que as condutas são criminosas, por incentivar, exaltar e naturalizar a violência sexual.

“É assustador que comentários como ‘tem uma festa no necrotério hoje’ sejam feitos abertamente e as redes sociais não fazem nada a respeito. Isso é misoginia, isso é incitação, e isso é crime. Um crime cometido online", afirmou Érika em postagem no X.

"Não podemos permitir que a falta de moderação e responsabilidade das grandes tecnológicas continue normalizando tantos horrores”, completou a psolista.

Os perfis dos autores das publicações foram reportados à corporação.