Eriton toma posse em Candeias e fala em caminhar ao lado da população

Eriton Ramos (PP) durante ato religioso na posse como prefeito de Candeias - Foto: Divulgação

O prefeito eleito de Candeias, Eriton Ramos (PP), tomou posse nesta quarta-feira ,1, na Camara Municipal local. O vice-prefeito, Washington de Passé, bem como os 15 vereadores eleitos também foram empossados.

A cerimônia teve início com uma celebração religiosa presidida pelo reitor do Santuário Nª. Sª das Candeias, Tiago Noronha, o que marcou o começo do rito político.

O evento na Casa Legislativa deu início ao quadriênio 2025-2028 da 17ª legislatura, com a eleição da Mesa Diretora. A solenidade foi presidida pela vereadora Tânia Batista (PV), que é a parlamentar mais velha entre os vereadores.

A vereadora Rosana de Bobó (PODE) foi eleita presidente da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026, em chapa única, com 13 votos a favor e duas abstenções.

Além de Rosana, a Mesa vai ser composta por Diego Maia (SD) - vice-presidente, Joazi Maia (PL) - 1º secretário e Tânia Batista (PV) - 2ª secretária.

A presidente da casa, Rosana, fez a chamada nominal do prefeito Eriton e do vice-prefeito Washington, que também prestaram juramento e assinaram o livro de posse.

O prefeito agradeceu, durante o discurso, o apoio de amigos, familiares e autoridades políticas no processo eleitoral. Eriton destacou ainda os desafios dos próximos quatro anos e prometeu caminhar ao lado da população.

O ex-prefeito Pitágoras Ibiapina que esteve presente na sessão, entregou a “chave” da cidade para Eriton.

A sessão solene foi encerrada com a declaração de posse, formalizando a instalação da 17ª Legislatura, que segue até 31 de dezembro de 2028.

Vereadores eleitos

Cássio Vinícius (SD), Davi Moura (PL), Diego Maia (SD), Dr. Léo (PP), Irmão Valmir (PDT), Joazi Maia (PL), Rafael Farofa (PODE) Robinho (PRD), Rosana de Bobó (PODE), Rosevaldo Adorno (PP), Ró Salomão (PP), Sargento Francisco (PSD), Silvio Correia Filho (PV), Tânia Batista (PV) e Valdir Cruz (PRTB).