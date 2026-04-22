Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOLTOU ATRÁS?

Escala 6x1: "Deturparam minhas falas", diz Angelo Coronel

Senador recentemente criticou fim da escala 6x1 e defendeu acordo entre patrões e empregados

Yuri Abreu
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Senador Angelo Coronel (Republicanos-BA)
Senador Angelo Coronel (Republicanos-BA) -

O senador Angelo Coronel (PSD-BA) afirmou, nesta quarta-feira, 22, que as declarações dele sobre ser contrário ao fim da escala 6x1 foram "deturpadas" pelos seus adversários políticos.

Segundo o pessedista, diversos segmentos econômicos já funcionam no chamado modelo 5x2, mas ponderou que áreas específicas exigem regras diferenciadas. Como exemplos, ele citou setores como hotelaria e restaurantes, além do agronegócio.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Tem produtos do agronegócio que, se o dia de colher for sexta, você tem que colher sexta, sábado e domingo, senão perde na roça”, afirmou ele em entrevista a uma rádio de Ipiaú.

Leia Também:

CCJ da Câmara vota fim da escala 6x1; veja o que pode mudar
Alckmin condiciona fim da escala 6x1 a debate sobre setores específicos
Fim da escala 6x1: Governo estima data para que proposta seja aprovada
PEC do fim da escala 6x1 terá momento decisivo nesta semana

Recorte

Coronel reforçou que é contra a jornada de trabalho reduzida ao rebater as críticas recebidas nas redes sociais após uma declaração dada na semana passada.

"Eu jamais disse que sou contra jornada de trabalho reduzida, em hipótese alguma. Isso aí tem uma narrativa de adversários que estão plantando isso na mídia", afirmou.

"Deturparam até uma entrevista que eu fiz, recortaram a entrevista para poder fazer política baixa, política rasteira", acrescentou Angelo Coronel.

Acordo

Na última quinta-feira, 16, o senador, ao afirmar ser contrário ao fim da escala de trabalho 6×1, defendeu que a jornada de trabalho deve ser definida por meio de acordo entre empregadores e trabalhadores, sem imposição do Estado, e citou modelos internacionais como exemplo de maior flexibilidade nas relações de trabalho.

"Por que os Estados Unidos são uma potência? Porque lá a pessoa trabalha por hora. Trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou. E pode trabalhar fim de semana, feriado, é vontade do empregado. Não é o governo que tem que impor ao empregador, nem ao empregado, qual é o horário de trabalho”, disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Angelo Coronel economia escala 6x1

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Angelo Coronel (Republicanos-BA)
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Senador Angelo Coronel (Republicanos-BA)
Play

Cientista político analisa as lições da montagem das chapas majoritárias na Bahia

Senador Angelo Coronel (Republicanos-BA)
Play

Nova regra da nota fiscal: pescador artesanal da Bahia será afetado?

Senador Angelo Coronel (Republicanos-BA)
Play

Escala 6x1: Hugo Motta reage após Lula enviar projeto ao Congresso

x