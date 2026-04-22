Escala 6x1: "Deturparam minhas falas", diz Angelo Coronel

Senador Angelo Coronel (Republicanos-BA) - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Angelo Coronel (PSD-BA) afirmou, nesta quarta-feira, 22, que as declarações dele sobre ser contrário ao fim da escala 6x1 foram "deturpadas" pelos seus adversários políticos.

Segundo o pessedista, diversos segmentos econômicos já funcionam no chamado modelo 5x2, mas ponderou que áreas específicas exigem regras diferenciadas. Como exemplos, ele citou setores como hotelaria e restaurantes, além do agronegócio.

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“Tem produtos do agronegócio que, se o dia de colher for sexta, você tem que colher sexta, sábado e domingo, senão perde na roça”, afirmou ele em entrevista a uma rádio de Ipiaú.

Recorte

Coronel reforçou que é contra a jornada de trabalho reduzida ao rebater as críticas recebidas nas redes sociais após uma declaração dada na semana passada.

"Eu jamais disse que sou contra jornada de trabalho reduzida, em hipótese alguma. Isso aí tem uma narrativa de adversários que estão plantando isso na mídia", afirmou.

"Deturparam até uma entrevista que eu fiz, recortaram a entrevista para poder fazer política baixa, política rasteira", acrescentou Angelo Coronel.

Acordo

Na última quinta-feira, 16, o senador, ao afirmar ser contrário ao fim da escala de trabalho 6×1, defendeu que a jornada de trabalho deve ser definida por meio de acordo entre empregadores e trabalhadores, sem imposição do Estado, e citou modelos internacionais como exemplo de maior flexibilidade nas relações de trabalho.

"Por que os Estados Unidos são uma potência? Porque lá a pessoa trabalha por hora. Trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou. E pode trabalhar fim de semana, feriado, é vontade do empregado. Não é o governo que tem que impor ao empregador, nem ao empregado, qual é o horário de trabalho”, disse.