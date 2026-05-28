Escala 6x1: Senado inicia debate após aprovação na Câmara

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O Senado deu o primeiro passo para debater a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o fim da escala 6x1, aprovada na quarta-feira, 27, na Câmara dos Deputados — o texto foi aprovado por 472 votos a 22 em primeiro turno e 461 a 19 votos no segundo turno.

A Casa Alta indicou que fará uma sessão temática para debater os possíveis impactos sociais e econômicos da PEC 221/2019. O requerimento foi aprovado em Plenário ontem. A data da sessão ainda será marcada pela Mesa Diretora do Senado.

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Conforme o requerimento aprovado, “a iniciativa contribuirá para ampliar a compreensão sobre os impactos da eventual alteração constitucional, subsidiando o Parlamento na construção de soluções equilibradas, socialmente responsáveis e economicamente sustentáveis para o mercado de trabalho brasileiro”.

Apostas

Lideranças governistas apostam que alguns fatores levarão o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a dar andamento à PEC.

Inicialmente, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, havia um temor no Planalto de que Alcolumbre pudesse emperrar a tramitação do texto após o mal-estar gerado pela rejeição do ministro da AGU, Jorge Messias, para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

No entanto, para lideranças do PT, a redução da escala e da jornada de trabalho prevista na proposta se tornou uma pauta maior do que o governo e do que o possível incômodo de Alcolumbre, após a pressão das ruas.

Já para parlamentares do Centrão, a Casa é “populista”, e Alcolumbre não terá como resistir a uma proposta popular em ano eleitoral. Nas eleições de 2026, dois terços do Senado serão renovados — 54 das 81 cadeiras da Casa estarão em disputa. A previsão é de que mais da metade dos atuais senadores disputem a reeleição.