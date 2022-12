Esposa de extremista preso pela PF clama por Bolsonaro: "cadê você?"

A esposa de Átilla Reginaldo Franco de Melo, preso durante a Operação Nero, que cumpriu mandatos de prisão, busca e apreensão em vários estados na manhã desta quinta-feira, 29, publicou um vídeo nas redes sociais fazendo um apelo a Jair Bolsonaro (PL).

Nas imagens, enquanto chora, Carina Gomes do Amaral afirma que o marido foi detido por lutar pela "causa do Brasil" e questiona a ausência do atual presidente.

"Eu quero que vocês saibam que o meu marido está sendo levado pela Polícia Federal, em São Gonçalo. Não sei qual é o motivo, mas o Xandão veio atrás da gente. Por favor, preciso de ajuda", começou a mulher.

"Cadê você, Bolsonaro? O seu povo está perecendo, o seu povo está sendo perseguido. O seu povo está sendo preso por causa do Brasil. Cadê você, Bolsonaro? Cadê a sua caneta? Agora é a hora de você usar sua caneta", completou, Carina, aos prantos.

null Reprodução

Átilla foi preso em São Gonçalo (RJ) suspeito de participar da tentativa de invasão à sede da Polícia Federal e outros atos criminosos no último dia 12, em Brasília. Apesar de morar no Rio de Janeiro, ele costuma viajar com frequência à capital federal para participar de atos em apoio a Bolsonaro.

A operação, deflagrada simultaneamente no Distrito Federal, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro, cumpriu 32 mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.