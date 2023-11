"Está preparado", diz Tiago Correia sobre Adolfo Viana | A TARDE

Após a informação de que o líder do PSDB na Câmara Federal, Adolfo Viana (PSDB-BA), é um dos cotados para assumir a presidência nacional do partido, o deputado estadual Tiago Correia (PSDB) se disse feliz pelo fato de que um baiano foi lembrado.

"Acho que Adolfo está preparado para presidir o partido, ele tem um desempenho muito bom em Brasília. Hoje é um dos quadros mais importantes do Congresso", disse Tiago Correia ao Portal A TARDE, na tarde desta segunda-feira, 23, na Assembleia Legislativa da Bahia.

Correia foi escolhido, na semana passada, como presidente estadual do PSDB, sucedendo o próprio Adolfo no cargo. "Aécio Neves [deputado federal por Minas Gerais] citou alguns nomes, entre eles o de Adolfo", continua Tiago Correia.

"A gente fica feliz, mas existem diversos outros quadros que podem ocupar com louvor essa posição", conclui o deputado estadual baiano.

Foram citados por Aécio Neves, em entrevista à Folha de S. Paulo publicada neste domingo, 22, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo; o ex-governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; e o ex-senador de São Paulo, José Aníbal.

Eduardo Leite pode deixar a presidência nacional do PSDB por dificuldade em conciliar a função com o cargo de governador do Rio Grande do Sul.