Ex-BBBs trocam o reality pelas eleições de 2026; veja os candidatos

A disputa eleitoral de 2026 também reúne nomes que ficaram conhecidos nacionalmente após participarem do Big Brother Brasil. Ex-integrantes de diferentes edições do reality show agora tentam conquistar novamente a preferência do público, desta vez nas urnas.



Confira quem são:

Jean Wyllys — BBB 5

Cargo: deputado federal

Estado: São Paulo

Partido: PT

Adrilles Jorge — BBB 15

Cargo: deputado federal

Estado: São Paulo

Partido: União Brasil

Lucas Penteado — BBB 21

Cargo: deputado federal

Estado: São Paulo

Partido: PT

Matteus Amaral — BBB 24

Cargo: deputado federal

Estado: Rio Grande do Sul

Partido: PP

Gyselle Soares — BBB 8

Cargo: deputada federal

Estado: Piauí

Partido: PP

Viviam Amorim — BBB 17