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POLÍTICA

Ex-BBBs trocam o reality pelas eleições de 2026; veja os candidatos

Nomes conhecidos do reality show agora tentam conquistar os votos dos eleitores nas urnas

Luan Julião
Por
Ex-integrantes do Big Brother Brasil concorrem por partidos como PT, União Brasil e PP
Ex-integrantes do Big Brother Brasil concorrem por partidos como PT, União Brasil e PP - Foto: Reprodução | TV Globo
Eleições 2026

A disputa eleitoral de 2026 também reúne nomes que ficaram conhecidos nacionalmente após participarem do Big Brother Brasil. Ex-integrantes de diferentes edições do reality show agora tentam conquistar novamente a preferência do público, desta vez nas urnas.

Confira quem são:

Jean Wyllys — BBB 5

  • Cargo: deputado federal
  • Estado: São Paulo
  • Partido: PT

Adrilles Jorge — BBB 15

  • Cargo: deputado federal
  • Estado: São Paulo
  • Partido: União Brasil

Lucas Penteado — BBB 21

  • Cargo: deputado federal
  • Estado: São Paulo
  • Partido: PT

Matteus Amaral — BBB 24

  • Cargo: deputado federal
  • Estado: Rio Grande do Sul
  • Partido: PP

Gyselle Soares — BBB 8

  • Cargo: deputada federal
  • Estado: Piauí
  • Partido: PP

Viviam Amorim — BBB 17

  • Cargo: deputada estadual
  • Estado: Amazonas
  • Partido: União Brasil
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Tags

Big Brother Brasil candidatos ex-BBB deputados federais eleições 2026 Política brasileira

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