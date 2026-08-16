POLÍTICA
Ex-BBBs trocam o reality pelas eleições de 2026; veja os candidatos
Nomes conhecidos do reality show agora tentam conquistar os votos dos eleitores nas urnas
A disputa eleitoral de 2026 também reúne nomes que ficaram conhecidos nacionalmente após participarem do Big Brother Brasil. Ex-integrantes de diferentes edições do reality show agora tentam conquistar novamente a preferência do público, desta vez nas urnas.
Confira quem são:
Jean Wyllys — BBB 5
- Cargo: deputado federal
- Estado: São Paulo
- Partido: PT
Adrilles Jorge — BBB 15
- Cargo: deputado federal
- Estado: São Paulo
- Partido: União Brasil
Lucas Penteado — BBB 21
- Cargo: deputado federal
- Estado: São Paulo
- Partido: PT
Matteus Amaral — BBB 24
- Cargo: deputado federal
- Estado: Rio Grande do Sul
- Partido: PP
Gyselle Soares — BBB 8
- Cargo: deputada federal
- Estado: Piauí
- Partido: PP
Viviam Amorim — BBB 17
- Cargo: deputada estadual
- Estado: Amazonas
- Partido: União Brasil