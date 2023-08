Ex-bombeiro deixa Rio de Janeiro e é transferido para Brasília

O ex-bombeiro Maxwell Simões Correa, conhecido como Suel, foi transferido do Rio de Janeiro para a Penitenciária Federal de Brasília, no fim da tarde desta terça-feira, 25.

Suel desembarcou no Terminal 2 do Aeroporto de Brasília, às 17h20, sendo escoltado por 40 policiais federais penais que fizeram a sua escolta até a penitenciária. Anteriormente, ele foi encaminhado para o presídio na capital federal, onde passou pelo Instituto de Medicina Legal (IML) para exame de corpo de delito.

O ex-bombeiro foi preso, na última segunda-feira, 24, na investigação que apura o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, após delação premiada do ex-policial militar Élcio de Queiroz.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, Suel ajudou a ocultar armas de fogo de uso restrito e acessórios que pertenciam a Ronnie Lessa. As armas estavam armazenadas em um apartamento utilizado pelo ex-policial após a morte da vereadora.