Ex-diretor do Tesouro Municipal é novo chefe de gabinete de Camaçari

A prefeitura de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), sofreu uma mudança na chefia de gabinete. A troca aconteceu na última quarta-feira, 26, e marca um novo momento da administração municipal.

Trata-se da saída de Carine Borges, que comandava a pasta, para dar lugar a Carlos Santos. A novidade foi autorizada pelo prefeito Luiz Caetano (PT).

Quem é Carlos Santos?

Com sólida trajetória no setor público e privado, Carlos Santos, que já atuava como diretor do Tesouro Municipal. O profissional possui 32 anos de experiência no Banco do Brasil e participação direta na comissão de transição de governo.

Carlos chega para dar continuidade ao trabalho já desenvolvido e ampliar a eficiência das ações coordenadas pelo gabinete.

Quem é Carine Borges?

Já Carine Borges, a ex-chefe de gabinete, permanece na gestão, mas segue em uma nova função. Agora, ela integra a equipe da Secretaria de Saúde (Sesau).

Formada em Gestão de Recursos e pós-graduanda em Gestão Municipal, Carine acumulou 16 anos de experiência na Secretaria de Relações Institucionais da Bahia (Serin), como assessora especial e coordenadora-geral.