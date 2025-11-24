Bahia Gospel Festival marca reaproximação de Camaçari com evangélicos

Bahia Festival Gospel realizada em Camaçari - Foto: Divulgação | Assessoria

A cidade de Camaçari, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), tornou-se reduto da comunidade evangélica durante o fim de semana. Isso porque o município sediou o Bahia Gospel Festival.

O evento ocorreu durante o fim de semana, no sábado e domingo, no Espaço Camaçari, reaproximou a gestão municipal com a comunidade, segundo afirmou o prefeito Luiz Caetano (PT).

"O Bahia Gospel Festival não é um acontecimento isolado, mas o início de um novo ciclo. Um ciclo de reconstrução, valorização e diálogo permanente. Um ciclo em que a comunidade evangélica volta a ser respeitada, ouvida e convidada a participar ativamente da vida cultural e social do município”, disse o gestor.

Segundo Caetano, o antigo governo travou os investimentos para o segmento, resultando na falta de diálogo com o grupo. O prefeito ainda tem reforçado o caráter democrático da sua gestão.

"Nosso governo é democrático, acolhedor e comprometido em garantir políticas públicas que contemplem todos os setores — inclusive aqueles que, por anos, ficaram à margem das decisões do poder público", disse.

O Bahia Gospel Festival contou com cerca de 30 atrações locais, regionais e nacionais, somando mais de 40 horas de louvor e adoração, diante de um público estimado em mais de 45 mil pessoas por noite.

A segurança reforçada também foi um ponto de destaque da festa, além da logística eficiente, acessibilidade e conforto.

Por fim, o prefeito afirmou que a iniciativa "abre um novo tempo" na cidade.

“Com diálogo, respeito e presença ativa, estamos inaugurando um novo tempo para Camaçari. Um tempo em que fé, cultura e participação social caminham juntas, e em que a comunidade evangélica volta a ocupar o espaço de dignidade que sempre mereceu”, finalizou.